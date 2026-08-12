العملية ظاطت.. فتحي سند يكشف تحركات الأهلي لمواجهة جنون أسعار اللاعبين

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن النادي الأهلي يحاول خلال الفترة الحالية الحد من الارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين داخل سوق الانتقالات، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر يواجه منافسة شرسة في هذا الملف.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حاول الأهلي.. وما يزال يحاول أن يخفف من بطش أسعار اللاعبين التي كان هو أحد أسبابها.. إلا أنه يتعرض لمواجهة شرسة.. أتمنى ويتمنى كل من في الوسط أن ينتصر فيها الأهلي لأن العملية ظاطت بشكل سخيف».

وتأتي تصريحات فتحي سند في ظل حالة من الارتفاع الملحوظ في أسعار اللاعبين والمبالغ المطلوبة لإتمام الصفقات، الأمر الذي يمثل تحديًا كبيرًا أمام الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، معسكره الإعدادي في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويستعد الأهلي للمشاركة في عدد من البطولات خلال الموسم المقبل، على رأسها بطولة الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب المسابقات المحلية، مثل كأس مصر وكأس عاصمة مصر.