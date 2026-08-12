بعد غياب عامين.. جورج وسوف يطرح أحدث أغانيه «طمني ع الحبايب»

طرح النجم جورج وسوف أحدث أعماله الغنائية بعنوان «طمني ع الحبايب»، عبر موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية، ليعود إلى الساحة الغنائية بعد غياب دام نحو عامين عن طرح أعمال جديدة.

وتأتي الأغنية في أجواء رومانسية، وتحمل طابعًا عاطفيًا يتناسب مع اللون الغنائي الذي اشتهر به جورج وسوف، وسط ترقب من جمهوره لعودته بأعمال جديدة.

أغنية طمني ع الحبايب

وأغنية «طمني ع الحبايب» من كلمات أحمد شتا، وألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع رامي الشرنوبي، فيما تولى إيلي بربر مهمة الميكس والماستر، وأخرج الفيديو كليب دان حداد.

أغانى جورج وسوف

في شهر يوليو 2024، طرح جورج وسوف أغنيته التي تحمل اسم “رقصة أسباني”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي باسم رزق، والكليب إخراج جاد شويري.

أغنية “نجم عالي”

وفي شهر سبتمبر 2023، طرح المطرب جورج وسوف، أحدث أغانيه بعنوان “نجم عالي”، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق، وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

تخطت أغنية “نص عمري” للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على “إنستجرام”.