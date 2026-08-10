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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طمني عالحبايب.. جورج وسوف يطرح برومو كليبه الجديد بعد غياب سنتين

جورج وسوف
جورج وسوف
سعيد فراج

طرح الفنان جورج وسوف، برومو كليبه الجديد الذي يحمل اسم «طمني عالحبايب» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

وكشف جورج وسوف، عن طرح كليب طمني عالحبايب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة بعد غد الأربعاء 12 أغسطس.

وتضمن برومو كليب طمني عالحبايب لـ جورج وسوف، لقطات كلاسيكية داخل قطار قديم. 

ويعد كليب طمني عالحبايب، عودة لـ جورج وسوف بعد غياب استمر لعامين متتاليين منذ آخر أعماله الفنية. 

جورج وسوف

وفي شهر يوليو الماضي، استقبل الفنان جورج وسوف، حفيده «وديع» وذلك على اسم ابنه الراحل وديع وسوف. 

ونشرت العديد من المواقع اللبنانية صورا لـ جورج وسوف، وهو يلقي نظرة على حفيده فور ولادته. 

أغانى جورج وسوف

في شهر يوليو 2024، طرح جورج وسوف أغنيته التي تحمل اسم “رقصة أسباني”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي باسم رزق، والكليب إخراج جاد شويري.

أغنية “نجم عالي”

وفي شهر سبتمبر 2023، طرح المطرب جورج وسوف، أحدث أغانيه بعنوان “نجم عالي”، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق، وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

تخطت أغنية “نص عمري” للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على “إنستجرام”.

جورج وسوف الفنان جورج وسوف كليب طمني عالحبايب أغاني جورج وسوف

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