مفاجأة في أسعار العملات العربية اليوم.. الريال والدرهم يصعدان والدينار عند 163 جنيها

شهدت أسعار العملات العربية تحركات جديدة أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، مع ارتفاع سعر الريال السعودي داخل البنوك وشركات الصرافة، بالتزامن مع صعود الدرهم الإماراتي، بينما حافظ الدينار الكويتي على مستوياته المرتفعة، ليسجل نحو 163 جنيهًا للبيع.

وتواصل أسعار العملات العربية تحركاتها أمام الجنيه وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين، خاصة مع أهمية الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي في التعاملات اليومية، وفيما يلي أسعار العملات العربية اليوم وفقًا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم:

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 157.93 جنيه للشراء و162.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي نحو 13.27 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 13.58 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني نحو 130.35 جنيه للشراء و132.69 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني نحو 127.75 جنيه للشراء و129.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري نحو 12.67 جنيه للشراء و13.72 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني نحو 69.61 جنيه للشراء و70.66 جنيه للبيع.