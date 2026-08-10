أحمد موسى: قرارات الرئيس السيسي بشأن الشواطئ المصرية «انحياز كامل للناس»

علّق الإعلامي أحمد موسى على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ المصرية، مؤكدًا أن قرارات الرئيس اليوم تمثل «انحيازًا كاملًا للناس».

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «أهل الإسكندرية نفسهم بقوا مش عارفين يشوفوا البحر.. أهل إسكندرية نفسهم يشوفوا البحر».

وأشار إلى أن كورنيش الإسكندرية أصبح مزدحمًا بالعديد من المحلات والمنشآت، رغم أعمال التوسعة التي شهدها خلال الفترة الماضية.

وأكد موسى أن الهدف من التوجيه الرئاسي هو ضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ والاستمتاع بها، وعدم السماح لأي جهة بالاستحواذ على الشاطئ ومنع المواطنين منه دون وجه حق.