مصرع عامل غاز سقط من الطابق الثاني أثناء عمله بمساكن الشهداء في السويس

شهدت منطقة مساكن الشهداء التابعة لحي عتاقة بمحافظة السويس اليوم الاثنين حادث مؤلمًا راح ضحيته عامل أثناء تأدية عمله في مجال تركيبات الغاز الطبيعي، بعدما سقط من الطابق الثاني بأحد العقارات بالمنطقة، ليلقى مصرعه متأثرا بإصاباته

تفاصيل حادث عامل الغاز في مساكن الشهداء

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الثاني بأحد العقارات في مساكن الشهداء بنطاق حي عتاقة

وعلى الفور تحركت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة، وذلك تحت إشراف الدكتور ميناء فوزي، مدير إسعاف السويس، حيث جرى فحص الحالة واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة

وبالانتقال إلى موقع الحادث وإجراء الفحص، تبين أن المتوفى عامل في مجال تركيبات الغاز الطبيعي، وأنه تعرض للسقوط من الطابق الثاني أثناء وجوده في موقع عمله

وفاة عامل بشركة طاقة للغاز الطبيعي

وكشفت التحريات والفحص الأولي عن أن المتوفى هو حسن عبد الستار طه محمد، 43 عامًا، من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ويعمل بشركة طاقة للغاز الطبيعي.

وأشارت المعلومات المنشورة بشأن الواقعة إلى أن العامل كان يؤدي مهام عمله في مساكن الشهداء، قبل أن يسقط من الطابق الثاني، في حادث أنهى حياته بشكل مفاجئ أثناء سعيه وراء مصدر رزقه

نقل جثمان عامل الغاز إلى مشرحة المجمع الطبي بالسويس

وعقب وقوع الحادث، جرى نقل جثمان العامل إلى مشرحة المجمع الطبي بالسويس، وذلك تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة



