أحمد موسى: الشواطئ ليست حكرا على أحد.. وحق المواطنين في البحر يجب حمايته

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بعض القرى السياحية تفرض قيودًا على نزول المواطنين إلى البحر، رغم أن الشواطئ تمثل متنفسًا أساسيًا للأسر المصرية خلال فصل الصيف.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك قرى سياحية تمنع بعض المواطنين من الوصول إلى الشواطئ أو تضع قيودًا أمام نزولهم إلى البحر، معتبرًا أن هذه الممارسات تحتاج إلى تدخل واضح لضمان عدم حرمان الأسر المصرية من حقها في الاستمتاع بالواجهة البحرية.

وشدد على أن الشاطئ والبحر ليسا ملكية خاصة لأي جهة، مؤكدًا أن حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ والاستفادة منها يجب أن يكون محل حماية وتنظيم، بما يحقق التوازن بين النشاط السياحي وحقوق المواطنين.