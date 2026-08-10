أحمد موسى: مش من حق حد يمنع الناس ينزلوا البحر.. وتوجيه رئاسي لضمان حرية نفاذ المواطنين للشواطئ

أكد الإعلامي أحمد موسى أن التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ المصرية يأتي في صالح المواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تلقت تقارير بشأن أوضاع بعض الشواطئ.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، من المؤكد أن جهات الدولة رفعت تقارير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما يحدث في عدد من الشواطئ، وهو ما دفع إلى إصدار التوجيه الرئاسي.

وأوضح أن الهدف هو ضمان حق جميع المواطنين في الوصول إلى الشواطئ، قائلًا: «كل هذا في صالح المواطن، وحتى لا يكون هناك شخص يتملك الشاطئ دون وجه حق».

وشدد موسى على أن الشواطئ المصرية يجب أن تظل متاحة للمواطنين، وأن يتم تنظيم استخدامها بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حق الجميع في الاستمتاع بها.