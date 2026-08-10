كامل أبو علي: أتمنى أن يكون الأهلي طرفًا في مباراة افتتاح استاد المصري

أعرب كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن أمنيته بأن يكون النادي الأهلي طرفًا في مباراة افتتاح استاد المصري الجديد، في ظل الاستعدادات الجارية للانتهاء من أعمال الاستاد وعودته لاستقبال مباريات الفريق.

وقال كامل أبو علي إن مواجهة الأهلي في افتتاح الاستاد ستكون مناسبة تاريخية وجماهيرية كبيرة، مؤكدًا أن جماهير بورسعيد تستحق افتتاحًا يليق بتاريخ النادي المصري ومكانته.

وتترقب جماهير المصري موعد افتتاح الاستاد، الذي يمثل حلمًا طال انتظاره، وسط آمال بأن يشهد عودة الفريق لخوض مبارياته على ملعبه وسط جماهيره.