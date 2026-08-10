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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار واليورو يرتفعان مجددًا.. آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية اليوم

ارتفاع جديد للدولار واليورو اليوم
ارتفاع جديد للدولار واليورو اليوم
رانيا أيمن

أنهت أسعار العملات الأجنبية تعاملات اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026 على ارتفاع أمام الجنيه المصري، مع صعود سعر الدولار واليورو في البنوك، وسط تحركات جديدة في سوق الصرف خلال ختام التعاملات. 

وسجل الدولار الأمريكي نحو 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو إلى 57.63 جنيه للشراء و57.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

كما سجل الجنيه الإسترليني 67.3256 جنيه للشراء و67.5755 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الفرنك السويسري 61.6268 جنيه للشراء و61.995 جنيه للبيع، 

وسجل الدولار الكندي 35.7562 جنيه للشراء و35.905 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الآسيوية، سجل الين الياباني نحو 31.3926 جنيه للشراء و31.7208 جنيه للبيع لكل 100 ين.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

بينما بلغ الدولار الأسترالي 35.2206 جنيه للشراء و35.3912 جنيه للبيع.

وسجل الكرون الدنماركي 7.7102 جنيه للشراء و7.7399 جنيه للبيع،

والكرون النرويجي 5.2416 جنيه للشراء و5.269 جنيه للبيع، 

فيما بلغ سعر الكرونا السويدية 5.2472 جنيه للشراء و5.2862 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم أسعار العملات الأجنبية اليوم سعر الدولار في البنوك ارتفاع سعر اليورو اليورو مقابل الجنيه المصري

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