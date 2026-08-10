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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس

أسعار العملات الأجنبية اليوم
أسعار العملات الأجنبية اليوم
علياء فوزى

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، استقرارا  مستهل تعاملات اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026،وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار الدولار اليوم الإثنين 10 أغسطس 

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 49.80 جنيه للشراء و 49.90 جنيه للبيع، بفارق بلغ 10 قروش بين سعري الشراء والبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار الإسترلي نحو 34.97 جنيه للشراء و 35.31 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار الكندي لنحو 35.49 جنيه للشراء و 35.8 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأوروبية اليوم الإثنين 

سجل سعر صرف اليورو نحو 57.35  جنيه للشراء و 57.78 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني لنحو 66.90 جنيه للشراء و67.40 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري عند 61.26 جنيه  للشراء و 61.26 جنيه للبيع.

بلغ سعر الكرون الدانمركي نحو 7.67 جنيه للشراء و 7.72جنيه للبيع .

سجل  سعر الكرون النرويجي نحو 5.21 جنيه للشراء و 5.26 جنيه للبيع .
وصل سعر الكرون السويدي لنحو 5.23 جنيه للشراء و 5.28 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية اليوم 

وتداول سعر 100 ين ياباني عند 31.40 جنيه للشراء و 31.77  جنيه للبيع.

وسعر اليوان الصيني سجل  7.37 جنيه للشراء و 7.39  جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي الجنيه المصري البنك الأهلي المصري

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