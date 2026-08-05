أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلي المصري.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 57.77 جنيه للشراء و57.99 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار أبرز العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء كالتالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو :

50.23 جنيه للشراء.

50.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو" العملة الأوربية ":

57.77 جنيه للشراء.

57.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني:

67.40 جنيه للشراء.

67.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي:

35.71 جنيه للشراء.

35.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي:

35.14 جنيه للشراء.

35.41 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر الكرون الدنماركي:

7.72 جنيه للشراء.

7.75 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي:

5.25 جنيه للشراء.

5.29 جنيه للبيع.

سعر الكرونا السويدية:

5.24 جنيه للشراء.

5.27 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري:

61.95 جنيه للشراء.

62.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية اليوم

سعر الين الياباني (100 ين):

31.80 جنيه للشراء.

32.01 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني:

7.43 جنيه للشراء

7.45 جنيه للبيع