آخر التحديثات.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 4-8-2026

ننشر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-8-2026 في البنوك المصرية، وسط تحركات محدودة في سوق الصرف، حيث حافظ الدولار الأمريكي على مستوياته بالقرب من 51 جنيهًا، بينما شهدت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية تراجعًا، من بينها الريال السعودي واليورو، في الوقت الذي تفاوتت فيه أسعار باقي العملات وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

ويواصل سوق الصرف تحركاته اليومية مع متابعة المستثمرين والمتعاملين لأسعار العملات الأجنبية والعربية، وسط حالة من الاستقرار النسبي للدولار، بالتزامن مع تغيرات محدودة في أسعار العملات الأخرى.

أسعار العملات العربية اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بينما سجل الريال السعودي 13.32 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 13.64 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي 158.69 جنيه للشراء و163.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني 130.97 جنيه للشراء و133.32 جنيه للبيع، بينما سجل الريال العماني 128.36 جنيه للشراء و130.57 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري 12.73 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الأردني 69.94 جنيه للشراء و71.00 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية اليوم

سجل اليورو اليوم 57.78 جنيه للشراء و58.10 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 67.47 جنيه للشراء و67.89 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي 35.72 جنيه للشراء و35.89 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الفرنك السويسري 61.98 جنيه للشراء و62.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 35.11 جنيه للشراء و35.46 جنيه للبيع، بينما سجل سعر 100 ين ياباني 31.77 جنيه للشراء و32.38 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني 7.42 جنيه للشراء و7.44 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الكرون الدنماركي 7.73 جنيه للشراء و7.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.25 جنيه للشراء و5.31 جنيه للبيع، بينما سجل الكرونا السويدية 5.25 جنيه للشراء و5.30 جنيه للبيع.