تفاصيل سعر العملات العربية الريال السعودي والدرهم الإماراتي الآن

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه على مستوي السوق الرسمية مع تعاملات مساء اليوم السبت 1-8-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وأظهرت تداولات أسعار العملات العربية ثباتًا منذ آخر يوم عمل في البنوك منذ الخميس الماضي.

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي 13.6 جنيه للشراء و 13.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي 165.97 جنيه للشراء و 166.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 135.45 جنيه للشراء و 135.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.9 جنيه للشراء و 13.95 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني 132.65 جنيه للشراء و 133.03 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وصلل سعر الريال القطري 14 جنيه للشراء و 14.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 71,94 جنيه للشراء و72.33 جنيه للبيع.