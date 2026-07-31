تفاصيل سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي..الآن

شهد سعر العملات العربية أمام الجنيه استقراراً على مستوى السوق الرسمية في تعاملات مساء اليوم الجمعة 31-7-2026 بدون تغيير.
سعر العملات العربية
بلغ متوسط سعر العملات العربية مقابل الجنيه بالتزامن مع تعطل البنوك المصرية.
سعر الريال السعودي
بلغ متوسط سعر الريال السعودي 13.6 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع.
سعر الدينار الكويتي
وسجل سعر الدينار الكويتي 165.97 جنيها للشراء و 166.47 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
وصل سعر الدرهم الإماراتي 13.9 جنيها للشراء و 13.95 جنيها للبيع.
سعر الدينار البحريني
وبلغ سعر الدينار البحريني 135.45 جنيها للشراء و 135.85 جنيها للشراء .
سعر الريال العماني
وصل سعر الريال العماني 132.65 جنيها للشراء و 133.03 جنيها للبيع.
سعر الريال القطري
وبلغ سعر الريال القطري 14 جنيها للشراء و 14.04 جنيها للبيع.
سعر الدينار الأردني
وسجل سعر الدينار الأردني 71.94 جنيها للشراء و 72.33 جنيها للبيع.