تفاصيل سعر العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي..الآن

شهد سعر العملات العربية أمام الجنيه استقراراً على مستوى السوق الرسمية في تعاملات مساء اليوم الجمعة 31-7-2026 بدون تغيير.

سعر العملات العربية

بلغ متوسط سعر العملات العربية مقابل الجنيه بالتزامن مع تعطل البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

بلغ متوسط سعر الريال السعودي 13.6 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي 165.97 جنيها للشراء و 166.47 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 13.9 جنيها للشراء و 13.95 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 135.45 جنيها للشراء و 135.85 جنيها للشراء .

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 132.65 جنيها للشراء و 133.03 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري 14 جنيها للشراء و 14.04 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 71.94 جنيها للشراء و 72.33 جنيها للبيع.