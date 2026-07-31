قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيقة كريستيانو رونالدو تكشف مفاجأة بشأن زواجه من جورجينا.. ماذا حدث؟
الذكاء الاصطناعي وسلاح التضليل.. كيف يواجه القانون جرائم الفيديوهات المفبركة؟
برلماني: التعاون الزراعي مع أوغندا يعزز الأمن الغذائي ويفتح أسواقا جديدة للمنتجات المصرية
تداول 26 سفينة و40 ألف طن بضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة
بنت أصول.. شاهد لحظة بكاء هنا الزاهد بجنازة والد تامر حسني
تقارير: محمد صلاح يوافق على عرض اتحاد جدة براتب 25 مليون دولار سنويًا
بعد وفاة شخص.. حبس 5 أشخاص أداروا مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالقاهرة
التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض
محذرا من تكرار أزمة «سبتة».. ترامب للأمريكيين: إذا فاز الديمقراطيون فلن تعيشوا حياة جيدة
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق بشأن قضايا حوض النيل
كونكاكاف يرفض مقترح الفيفا بشأن بيع حصص كأس العالم
إبراهيم حسن: تابعنا هيثم حسن لأكثر من عام.. وتأخر انضمامه لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد وفاة شخص.. حبس 5 أشخاص أداروا مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالقاهرة

محكمة
محكمة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس 5 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإدارة مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان في القاهرة، والتعدي على أحد النزلاء بالضرب؛ ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد باستقبال شخص “متوفى”؛ إثر إصابته بجرح قطعي في الرأس، وكدمات وسحجات متفرقة.

وبالفحص، وسؤال شقيقة ووالدة المتوفى، قررتا أنهما أودعتاه، وهو من متعاطي المواد المخدرة، داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة المقطم، بتاريخ 24 من الشهر الجاري.

وأضافت شقيقته أن أحد الأشخاص تواصل معها هاتفيًا، وأبلغها بتعرض شقيقها لحالة إعياء، ثم أحضره إلى محل إقامتهما، وتوجها به إلى المستشفى، إلا أنه توفى.


ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مالك المصحة ومرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص، (لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم سيارة «فان» استخدمت في الواقعة.

وبمواجهتهم؛ اعترف المتهمون بأن اثنين منهم تعديا على المجني عليه بالضرب وتكبيله، وقام أحدهما بضربه بعصا خشبية؛ في محاولة للسيطرة عليه في أثناء محاولته الهروب من المصحة، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

فيما أقر المتهمان الآخران باصطحابه ونقله إلى محل سكنه باستخدام السيارة المضبوطة.

وبمواجهتهم؛ اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لغلق المصحة.

جهات التحقيق مصحة لعلاج الإدمان إدارة مصحة لعلاج الإدمان اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الاسباني

رئيس الوزراء الإسباني: الهجوم على سبتة اعتداء على دولتنا.. وسنستخدم كل الموارد لحماية المدينة

الحرب الروسية الاوكرانية

روسيا تعلن استهداف مركز لفرز البريد في دنيبروبتروفسك الأوكرانية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يبحث جهود برنامج الأغذية العالمي لدعم الأمن الغذائي في أفريقيا

بالصور

التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض

ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد