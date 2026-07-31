بعد وفاة شخص.. حبس 5 أشخاص أداروا مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس 5 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإدارة مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان في القاهرة، والتعدي على أحد النزلاء بالضرب؛ ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من أحد المستشفيات، يفيد باستقبال شخص “متوفى”؛ إثر إصابته بجرح قطعي في الرأس، وكدمات وسحجات متفرقة.

وبالفحص، وسؤال شقيقة ووالدة المتوفى، قررتا أنهما أودعتاه، وهو من متعاطي المواد المخدرة، داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة المقطم، بتاريخ 24 من الشهر الجاري.

وأضافت شقيقته أن أحد الأشخاص تواصل معها هاتفيًا، وأبلغها بتعرض شقيقها لحالة إعياء، ثم أحضره إلى محل إقامتهما، وتوجها به إلى المستشفى، إلا أنه توفى.



ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مالك المصحة ومرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص، (لـ 2 منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم سيارة «فان» استخدمت في الواقعة.

وبمواجهتهم؛ اعترف المتهمون بأن اثنين منهم تعديا على المجني عليه بالضرب وتكبيله، وقام أحدهما بضربه بعصا خشبية؛ في محاولة للسيطرة عليه في أثناء محاولته الهروب من المصحة، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

فيما أقر المتهمان الآخران باصطحابه ونقله إلى محل سكنه باستخدام السيارة المضبوطة.

وبمواجهتهم؛ اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لغلق المصحة.