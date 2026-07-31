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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجازاته تفخر بها الأجيال.. اتحاد الكرة ينعى الدهشوري حرب

الدهشوري حرب
الدهشوري حرب
ياسمين تيسير

نعى المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ببالغ الحزن والأسى اللواء يوسف الدهشوري حرب الرئيس الأسبق للاتحاد المصرى لكرة القدم الذى وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة ورحلة عطاء للرياضة المصرية. 

كما ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والأمين العام والمدير الفني للاتحاد ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات وأعضاء الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والعاملون بالاتحاد، ببالغ الحزن والأسى اللواء يوسف الدهشوري أحد رموز الكرة المصرية الذين ساهموا في الارتقاء بها منذ أن كان لاعبا بنادي الترسانة ومنتخب مصر وصولا لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم في رحلة حقق خلالها العديد من الإنجازات التى ستظل كرة القدم تفخر بها على مر الأجيال.

الدهشوري حرب اتحاد الكرة ابو ريده

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