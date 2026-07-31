فتحي سند ينعى يوسف الدهشوري بكلمات مؤثرة

توفي اليوم، الجمعة، اللواء يوسف الدهشوري حرب، نجم نادي الترسانة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، عن عمر ناهز 85 عاما.

و نعي الناقد الرياضي فتحي سند الراحل يوسف الدهشوري بكلمات مؤثرة عبر حسابه بموقع فيسبوك كاتبا:خالص العزاء لأسرة كرة القدم المصرية في وفاة اللواء يوسف الدهشوري حرب، رئيس اتحاد الكرة الأسبق ونجم نادي الترسانة ومنتخب مصر الأسبق.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال المهندس محمد الدهشوري، نجل اللواء يوسف الدهشوري حرب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": والدي و حبيبي و سندي اللواء يوسف الدهشوري حرب في رحمة الله"