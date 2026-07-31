تعامل الحكومة مع أزمة ميناء دمياط.. إدارة متكاملة للأزمة واحتواء سريع للتداعيات

قدمت الحكومة نموذجًا متكاملًا في إدارة الأزمات خلال التعامل مع حادث الحريق الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، حيث تحركت أجهزة الدولة فور وقوع الحادث وفق خطة تنسيق مشتركة بين مختلف الجهات المعنية؛ بهدف احتواء الموقف ومنع تطور تداعياته، والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية، وعدم تأثر حركة الملاحة أو منظومة الطاقة.

ومنذ اللحظات الأولى، جرى تفعيل منظومة إدارة الأزمة، مع الدفع بفرق العمل المتخصصة إلى موقع الحادث، والبدء في تنفيذ إجراءات عاجلة شملت فصل السفينتين المتصلتين بخطوط نقل الغاز، وإبعاد سفينة التخزين إلى منطقة آمنة، وإخلاء الأطقم العاملة على متن سفينة التغويز حفاظًا على الأرواح، بالتوازي مع رفع درجات الاستعداد بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع أي تطورات محتملة.

كما تم توجيه قاطرات بحرية لسحب السفينة المتضررة إلى عرض البحر بعيدًا عن الميناء والمنشآت الحيوية، بما حدّ من المخاطر المحتملة، خاصة في ظل الطبيعة شديدة الخطورة لسفن التغويز التي تتعامل مع الغاز الطبيعي المسال تحت ضغط مرتفع، وما قد يترتب على أي انفجار أو امتداد للحريق من تداعيات واسعة على الميناء والمنشآت المحيطة به.

واعتمدت عمليات السيطرة على الحريق على منظومة متكاملة شملت وسائل الإطفاء التقليدية، والمواد الكيميائية المتخصصة، والطائرات، إلى جانب الطائرات المسيرة التي استُخدمت في متابعة تطورات الموقف ميدانيًا ورصد مناطق الاشتعال، حتى تمت السيطرة الكاملة على الحريق وإنهاء خطر وقوع أي انفجار، مع استمرار أعمال التأمين والتبريد للتأكد من زوال أي مخاطر محتملة.

وأظهرت الأزمة مستوى مرتفعًا من التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، حيث جرى التعامل مع الموقف من خلال مسارات متوازية شملت احتواء الحريق، وتأمين الموقع، وإدارة الجوانب الأمنية والفنية، إلى جانب الحفاظ على انتظام الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما ساهم في تقليل آثار الحادث ومنع امتداد تداعياته.

وبالتوازي مع جهود الإطفاء، باشرت الجهات المختصة أعمال الفحص والتحليل الفني لتحديد أسباب الحادث، مع الالتزام بعدم إصدار أي استنتاجات أو إعلان النتائج قبل انتهاء التحقيقات واستكمال تقييم الأدلة، اعتمادًا على الحقائق والبيانات الموثقة.

كما استمرت أعمال التحليل الفني للأدلة وبقايا الحادث للوصول إلى تقييم دقيق لكافة الملابسات، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة استنادًا إلى نتائج التحقيقات.

وفي الوقت ذاته، جرى تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بمنظومة الطاقة، والاعتماد على البدائل الاستراتيجية لضمان استمرار إمدادات الغاز وتشغيل محطات الكهرباء دون تأثر، بما حافظ على استقرار المنظومة وعدم حدوث أي تداعيات على احتياجات المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف.

كما شملت إجراءات إدارة الأزمة العمل على توفير بدائل تشغيلية بصورة فورية، بما يضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع، مع متابعة مستمرة لموقف الشبكة وقدرتها على تلبية الطلب، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الخدمة واستمرار تشغيل المرافق الحيوية بصورة طبيعية.

وفي موازاة جهود احتواء الأزمة، حرصت الدولة على استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة، حيث واصل الميناء تقديم خدماته البحرية واللوجستية على مدار 24 ساعة دون توقف، مع انتظام حركة استقبال ومغادرة السفن واستمرار أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع بمختلف أنواعها وفق المعدلات التشغيلية المستهدفة.

كما استمرت أعمال التخزين والنقل الداخلي والخدمات اللوجستية المقدمة للمتعاملين مع الميناء دون أي تعطيل، بما حافظ على انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وعكس جاهزية منظومة التشغيل وقدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة دون التأثير على كفاءة الأداء.

وأظهرت مؤشرات حركة التداول استمرار انسيابية حركة التجارة، إذ بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، وسجلت حركة الشاحنات 5447 حركة دخول وخروج. كما بلغت صادرات البضائع العامة 23704 أطنان، مقابل 25545 طنًا من الواردات، فيما سجلت الصادرات 194 حاوية مكافئة، والواردات 1029 حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 1614 حاوية ترانزيت، وهو ما يعكس نجاح الدولة في الحفاظ على انتظام العمل بالميناء وعدم تأثر حركة الملاحة أو تداول البضائع رغم الحادث.

وتؤكد هذه المؤشرات أن إجراءات إدارة الأزمة لم تقتصر على احتواء الحريق فقط، بل امتدت لضمان استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري بالميناء، والحفاظ على معدلات التشغيل المعتادة، بما يعزز الثقة في قدرة الموانئ المصرية على مواصلة أداء دورها الحيوي حتى في ظل الظروف الاستثنائية.

وتواصل الجهات الأمنية والفنية استكمال التحقيقات وتحليل الأدلة الفنية للوقوف على جميع ملابسات الحادث وتحديد مصدره بدقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج التحقيقات.

وتظهر الإجراءات التي اتخذتها الدولة أن سرعة الاستجابة، والتنسيق بين مختلف الجهات، وتوافر خطط الطوارئ والبدائل الاستراتيجية، أسهمت في احتواء الأزمة وتقليل آثارها، مع الحفاظ على استمرارية العمل بالميناء واستقرار منظومة الطاقة، بما يعكس جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع الأزمات الطارئة بكفاءة وفاعلية، وقدرتها على إدارة المواقف الاستثنائية بصورة متوازنة تجمع بين سرعة التحرك، والحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان استمرار المرافق والخدمات الحيوية دون تأثر.