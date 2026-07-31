20 مليون يورو من بشكتاش.. نادي سعودي يستعد بقوة لخطف محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول نادي الدرعية السعودي في سباق التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة الوئام السعودية، نقلًا عن الصحفي التركي ياجيز سابونجوجلو، فإن الدرعية يستعد للتحرك بقوة من أجل ضم محمد صلاح، حال تعثر مفاوضات انتقاله إلى صفوف بشكتاش التركي.

وأوضح سابونجوجلو أن إدارة بشكتاش بذلت جهودًا مكثفة خلال الفترة الماضية لإتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن العرض المالي المقدم لصلاح يتضمن راتبًا إجماليًا يُقدر بنحو 20 مليون يورو.

وأضاف الصحفي التركي أن رئيس بشكتاش، سردال أدالي، إلى جانب مسؤولي النادي، اتخذوا جميع الخطوات اللازمة من أجل حسم الصفقة، مؤكدًا أن النادي قدم أفضل عرض مالي ممكن وفقًا لإمكاناته.

منافسة قوية على ضم محمد صلاح

وأشار سابونجوجلو إلى أن سباق التعاقد مع محمد صلاح لا يقتصر على بشكتاش، موضحًا أن اللاعب يحظى باهتمام ناديين من الدوري الأمريكي للمحترفين MLS، إلى جانب الدرعية السعودي ونادٍ آخر.

ويترقب نادي الدرعية نتيجة المفاوضات الجارية بين بشكتاش ومحمد صلاح، حيث يستعد النادي السعودي للتحرك بشكل فوري حال فشل النادي التركي في التوصل إلى اتفاق مع قائد منتخب مصر.

ويأمل الدرعية في استغلال أي تعثر في المفاوضات لإقناع محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي، في ظل سعي النادي لتدعيم صفوفه بصفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.