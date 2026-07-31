ممدوح عباس عن أزمات الزمالك: دماغنا وجعنا

وجّه ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، رسالة عبر حسابه على منصة “إكس”، طالب خلالها بضرورة منح إدارة النادي الفرصة للتعامل مع الأزمات المتراكمة بعيدًا عن الجدل والانتقادات.

وكتب عباس: “يا أهل المغنى دماغنا وجعنا.. دقيقة سكوت لله.. أتحدث عن السفسطة والكلام على الفاضي والفاضي. اتركوا مشاكل نادي الزمالك المصدرة لنا حتى يتمكن المسؤولون عن النادي من حل المشاكل المتراكمة.”

وتأتي رسالة ممدوح عباس في ظل استمرار الجدل حول عدد من الملفات داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أهمية توفير الهدوء للإدارة حتى تتمكن من معالجة الأزمات القائمة



