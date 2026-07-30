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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: الزمالك يرسل تذاكر السفر للاعبيه الأجانب استعدادا للعودة إلى القاهرة

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تحرك جديد من جانب نادي الزمالك، استعدادًا لعودة اللاعبين الأجانب إلى القاهرة، تمهيدًا للانتظام في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “الزمالك يرسل تذاكر السفر للاعبين الأجانب تمهيدًا لعودتهم للقاهرة".

ويواصل مجلس ادارة نادي الزمالك لحل 5 قضايا وهي السبب في ايقاف قيد نادى الزمالك (4+1 تأديبى)

وتلك القضايا هي:

نادى اوليكساندريا الأوكراني (قضيتن صفقة خوان الفينا)

نادي اتحاد طنجة المغربي (صفقة معالى)

نادي ايك السويدى (صفقة عمر فرج)

ايقاف تأديبى فترتين قيد غير مرتبطة بالسداد.

ومازال هنال قضيتين مرتبطين بالرخصة التى تم منحها من اتحاد الكرة المصرى (قضيتين نادى اوليكساندريا الاوكراني) و 3 قضايا غير مرتبطين بالرخصة هم الايقاف التأديبى وقضية اتحاد طنجة المغربي وقضية ايك السويدى

أحمد حسن نادي الزمالك الزمالك فيسبوك ايقاف قيد نادى الزمالك

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