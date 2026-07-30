مخاطر الحر على صحتك وحياتك.. دليل شامل للوقاية في موجات الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد المخاطر الصحية والحوادث المرتبطة بالطقس الحار، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس أو إهمال شرب المياه أو ممارسة أنشطة بدنية عنيفة في أوقات الذروة. ولا تقتصر آثار الحر على الشعور بالإرهاق، بل قد تمتد إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.

أولًا: ماذا يحدث لجسمك عند التعرض للحر الشديد؟

يعتمد الجسم على التعرق للحفاظ على درجة حرارته، لكن مع ارتفاع الحرارة والرطوبة قد يفشل في تبريد نفسه، فتبدأ حرارة الجسم في الارتفاع تدريجيًا، وهو ما قد يؤدي إلى الجفاف، والإجهاد الحراري، ثم ضربة الشمس إذا لم يتم التدخل سريعًا.

ثانيًا: الجفاف.. الخطر الصامت

يعد الجفاف من أكثر المشكلات شيوعًا في الصيف، ويحدث نتيجة فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح.

أبرز أعراضه:

العطش الشديد.

جفاف الفم.

الصداع.

الدوخة.

قلة التبول.

الإرهاق.

وقد يؤدي الجفاف الشديد إلى هبوط الدورة الدموية واضطرابات في وظائف الكلى.

ثالثًا: ضربة الشمس.. حالة طبية طارئة

ضربة الشمس من أخطر مضاعفات الطقس الحار، وتحدث عندما ترتفع حرارة الجسم إلى مستويات خطيرة ويعجز عن تبريد نفسه.

علامات تستوجب التدخل الفوري:

ارتفاع شديد في حرارة الجسم.

فقدان الوعي أو التشوش.

احمرار وسخونة الجلد.

سرعة ضربات القلب.

صعوبة التنفس.

التشنجات في بعض الحالات.

رابعًا: كيف يؤثر الحر على القلب؟

الحرارة المرتفعة تزيد العبء على القلب، إذ يعمل بصورة أكبر لضخ الدم إلى الجلد للمساعدة في تبريد الجسم، مما قد يشكل خطرًا على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم.

خامسًا: ماذا يفعل الحر بالمخ والجهاز العصبي؟

قد يؤدي ارتفاع الحرارة إلى:

ضعف التركيز.

الصداع.

الدوخة.

اضطراب الوعي.

الإغماء.

وفي الحالات الشديدة قد تحدث مضاعفات عصبية نتيجة ضربة الشمس.

سادسًا: الكلى أكثر الأعضاء تأثرًا

فقدان السوائل المستمر دون تعويض قد يؤدي إلى:

حصوات الكلى.

انخفاض كفاءة الكلى.

الفشل الكلوي الحاد لدى بعض الحالات المعرضة للخطر.

سابعًا: من هم الأكثر عرضة للخطر؟

تشمل الفئات الأكثر تأثرًا:

الأطفال.

كبار السن.

الحوامل.

مرضى القلب.

مرضى السكري.

مرضى الكلى.

العمال الذين يعملون في الأماكن المفتوحة.

الرياضيون.

ثامنًا: أخطاء شائعة تزيد خطورة الحر

الخروج وقت الظهيرة.

تجاهل شرب المياه.

ارتداء الملابس الداكنة أو الثقيلة.

ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات.

ممارسة الرياضة تحت الشمس.

تناول كميات كبيرة من المشروبات الغنية بالكافيين أو السكر.

تاسعًا: الحر والحوادث.. علاقة قد لا ينتبه إليها كثيرون

ارتفاع درجات الحرارة قد يزيد احتمالات وقوع الحوادث بسبب:

ضعف التركيز أثناء القيادة.

الشعور بالنعاس والإجهاد.

بطء رد الفعل.

العصبية والانفعال.

انخفاض الانتباه نتيجة الجفاف.

عاشرًا: كيف تتجنب حوادث الطريق في الحر؟

افحص السيارة قبل السفر.

راقب ضغط الإطارات.

تأكد من مستوى مياه التبريد.

تجنب القيادة لمسافات طويلة دون راحة.

اشرب المياه باستمرار.

لا تترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة.

الحادي عشر: مخاطر الحرارة داخل السيارات

قد ترتفع درجة حرارة السيارة المغلقة خلال دقائق إلى مستويات خطيرة، ما يعرض الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة لخطر الاختناق وضربة الشمس.

الثاني عشر: الوقاية أثناء العمل في الأماكن المفتوحة

ينصح بـ:

أخذ فترات راحة منتظمة.

شرب المياه كل فترة.

ارتداء قبعة وملابس فاتحة.

تجنب المجهود وقت الذروة.

العمل في أماكن مظللة قدر الإمكان.

الثالث عشر: كيف تحمي الأطفال؟

منع اللعب تحت الشمس وقت الظهيرة.

تقديم المياه والسوائل باستمرار.

استخدام قبعة وواقي شمس مناسب.

مراقبة أي علامات للإجهاد أو الخمول.

الرابع عشر: حماية كبار السن

قد لا يشعر كبار السن بالعطش بنفس الدرجة، لذلك يجب تذكيرهم بشرب المياه باستمرار، مع تجنب خروجهم خلال ساعات الحرارة المرتفعة.

الخامس عشر: الإسعافات الأولية عند الإصابة بالإجهاد الحراري

نقل المصاب إلى مكان بارد.

إزالة الملابس الثقيلة.

تبريد الجسم بالماء البارد أو الكمادات.

إعطاؤه سوائل إذا كان واعيًا.

طلب الإسعاف فورًا عند فقدان الوعي أو الاشتباه في ضربة شمس.

السادس عشر: نصائح ذهبية لعبور الصيف بأمان

اشرب المياه بانتظام.

تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالماء.

ارتدِ الملابس القطنية الفاتحة.

استخدم واقيًا من الشمس.

تجنب التعرض المباشر للشمس بين الظهر والعصر.

لا تهمل أي أعراض غير طبيعية مثل الدوخة أو الإغماء أو التشوش.

الخلاصة

الحر الشديد ليس مجرد شعور بعدم الراحة، بل قد يتحول إلى خطر حقيقي على الصحة والحياة إذا لم تُتخذ إجراءات الوقاية المناسبة. والوعي بالمخاطر والالتزام بالنصائح الصحية، إلى جانب الحذر أثناء القيادة والعمل والتنقل، يساعد على تقليل المضاعفات والحوادث المرتبطة بموجات الحر، ويحافظ على سلامة الأفراد طوال فصل الصيف.