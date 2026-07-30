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آخر موعد للتقديم في جامعة القاهرة الأهلية.. الأسعار رسمياً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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آخر موعد للتقديم في جامعة القاهرة الأهلية.. الأسعار رسمياً

جامعة القاهرة الأهلية
جامعة القاهرة الأهلية
رشا عوني
نتيجة الثانوية العامة 2026

ارتفعت عمليات البحث عن التقديم في جامعة القاهرة الأهلية 2026 وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة رسمياً، حيث يستعد الطلاب وأولياء الأمور لتقديم الملفات و انتظار تنسيق الكليات 2026، وأعلنت جامعة القاهرة الأهلية موعد التقديم والاجراءات الخاصة وهو ما نستعرضه لكم مفصلا في السطور التالية ..

جامعة القاهرة الأهلية

موعد التقديم في جامعة القاهرة الأهلية

وأعلنت جامعة القاهرة الأهلية استمرار التقديم للالتحاق بكلياتها وبرامجها الأكاديمية للعام الجامعي 2026/2027 حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2026، وذلك لحملة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها، وتشمل الثانوية الأزهرية، ومدارس STEM، والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، للعامين الدراسيين 2024/2025 و2025/2026.

تقديم جامعة القاهرة الأهلية أونلاين 

 

وفقًا لإدارة الجامعة، فإن جميع إجراءات التقديم تتم إلكترونيًا من خلال منصة التقديم الرسمية للجامعة ، كما أن القبول يتم وفقًا للتنسيق الداخلي لجامعة القاهرة الأهلية، وطبقًا للضوابط والقواعد التي يقرها مجلس الجامعات الأهلية.

اضغط هنا على رابط التقديم في جامعة القاهرة الأهلية

جامعة القاهرة الأهلية

خطوات التقديم في جامعة القاهرة الأهلية

تسجيل حساب جديد

قم بإنشاء حساب خاص بك على نظام معلومات القاهرة الأهلية وأكمل البيانات المطلوبة ثم قم بتسجيل الدخول

رفع المستندات المطلوبة

أرفق المستندات والشهادات المطلوبة للتقديم على برامج القاهرة الأهلية

ادخـــال الرغبـــات

قم بترتيب الرغبات الأكاديمية حسب الأولوية ضمن برامج الجامعة

رسوم فتح ملف التقديم

وأوضحت الجامعة أن سداد رسوم فتح ملف التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الصفحة الشخصية للطالب على منصة التقديم، وفقًا للإجراءات المعلنة، كما تؤكد أنه لا يوجد لها أي وسطاء أو مندوبين داخل مصر أو خارجها، وتحذر من التعامل مع أي أفراد أو صفحات غير رسمية، مؤكدة أن المنصات الرسمية للجامعة هي المصدر الوحيد للحصول على المعلومات الخاصة بالتقديم والتنسيق.

اجراءات وشروط التقديم في جامعة القاهرة الأهلية

-استيفاء جميع البيانات المطلوبة عند التقديم، حيث إن عدم اكتمال البيانات قد يؤدي إلى استبعاد الطالب من التنسيق الداخلي للجامعة.

- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي 2024/2025، يجب رفع جميع المستندات والشهادات المطلوبة كاملة.

- أما الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي 2025/2026، فيمكنهم استكمال رفع الشهادات وتحديث بياناتهم عقب إعلان النتائج.

- يجب رفع جميع الشهادات والمستندات الخاصة بالطالب في ملف واحد بصيغة (PDF).
-
- يبدأ تسجيل الرغبات إلكترونيًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026.

- يتم تنسيق قبول الطلاب بعد غلق باب التقديم الإلكتروني، وفقًا للأماكن المتاحة، وترتيب المجموع، والحدود الدنيا المعلنة من مجلس الجامعات الأهلية، مع استبعاد الطلاب غير المستوفين لشروط أو مستندات التقديم.

- تُعلن نتائج القبول عبر الصفحة الشخصية للطالب على منصة التقديم الإلكتروني، كما يتم إعلان الحدود الدنيا للتنسيق الداخلي لكل برنامج من خلال الصفحات الرسمية للجامعة.

- يلتزم الطالب المقبول بسداد المصروفات الدراسية خلال الفترة المحددة، حفاظًا على حقه في القبول.

- يتم إعلان نتائج التنسيق على مراحل، وفقًا للأماكن المتاحة بالبرامج الأكاديمية المختلفة.

القنوات الرسمية لجامعة القاهرة الأهلية:

منصة التقديم الإلكتروني: https://cnu.eng.cu.edu.eg/adm.htm

البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]


مصاريف جامعة القاهرة الأهلية 2026-2027


كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه سنويًا.
كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه سنويًا.
كلية الصيدلة: 110 آلاف جنيه سنويًا.
كلية العلاج الطبيعي: 110 آلاف جنيه سنويًا.
كلية الهندسة: 80 ألف جنيه سنويًا.
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه سنويًا.
كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه سنويًا.
كلية العلوم: 60 ألف جنيه سنويًا.
كلية التمريض: 60 ألف جنيه سنويًا.

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