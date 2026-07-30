بسبب المونوريل.. غلق جديد بشارع 26 يوليو لمدة 50 يوما

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور .



وذلك لتنفيذ أعمال خرسانية الخاصة بمشروع المونوريل لشارع 26 يوليو المحصورة بين شارع السودان وميدان لبنان ، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع 26 يوليو بالموقع المشار إليه لمدة (50 يوم) وذلك إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 31/7/2026م وحتى يوم الأحد الموافق 20/9/2026م على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة الأمر الذى يتطلب إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :

حركة المركبات القادمة من مناطق الدقى وشارع جامعة الدول العربية بشارع السودان وترغب بإستكمال السير بإتجاه مسطح شارع محور 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يميناً إلى شارعى (الإسراء – اليمن) وصولاً إلى شارع لبنان وميدان لبنان.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.





