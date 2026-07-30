السكرتير العام المساعد يتابع سير ومستجدات أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة حورية

عقد السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين، اجتماعاً، لمتابعة أعمال تطوير مسجد السيدة حورية، والتي تتم بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الأوقاف ومؤسسة مساجد لترميم وتطوير ورفع كفاءة مساجد آل البيت،حيث حضر الاجتماع: المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وبعض ممثلي مديرية الأوقاف ومؤسسة مساجد،ومجلس إدارة المسجد، وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة

ناقش الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي، لأعمال تطوير البنية التحتية والواجهات،والزخارف ،والمرافق، وأعمال الخشب والرخام، والأثاث، وأنظمة الصوت والضوء، بالإضافة للخدمات المتكاملة المزمع إتاحتها للمصلين والزائرين، والتي رُوعي فيها الحفاظ على الأبعاد التاريخية والثقافية من أجل الحفاظ على الطابع الديني والأثري للمسجد.

تجدر الإشارة إلى أن المسجد، يعد أحد أشهر مساجد المحافظة،وأنشأه محمد إسلام بك وأتمه من بعده ولده عثمان عام 1233هـ كما هو منقوش أعلى كتلة المدخل بالواجهة الرئيسية ، ويعتبر من المعالم البارزة التي تسعى المحافظة للحفاظ عليها وتطويرها ،لاسيما وأنه يمثل وجهة دينية وسياحية مرموقة، إّذ يتميز بتصميم معماري وثراء زخرفي ،ولا يعد مسجداً فقط وإنما مجموعة ضريحية للسيدة حورية بالإضافة إلى تركيبتين خشبيتين لمريديها وهما الشيخ يوسف والشيخ سعد.

