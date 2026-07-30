لدورهن في نشر الوعي الصحي.. وكيل صحة بني سويف يكرم الرائدات الريفيات المتميزات

كرّم الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، عددًا من الرائدات الريفيات المتميزات بالإدارات الصحية المختلفة، تقديرًا لجهودهن الميدانية وإسهاماتهن الفعالة في نشر الوعي الصحي.

وذلك في ضوء مؤشرات الأداء الشهرية لإدارة تنظيم الأسرة، والخاصة بنسبة المحقق من المستهدف لصرف وسائل تنظيم الأسرة بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة خلال شهر يونيو 2026، جاء ذلك بحضور الدكتورة شيماء إمام مدير إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة.

وأكد وكيل الوزارة أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص مديرية الصحة على تحفيز العناصر المتميزة، وترسيخ ثقافة التقدير والتميز، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأشار إلى أن الرائدات الريفيات يمثلن حلقة الوصل بين الوحدات الصحية والمجتمع، ويقمن بدور محوري في توعية السيدات بأهمية خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل، فضلًا عن تعزيز السلوكيات الصحية السليمة داخل الأسر، بما انعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء وتحقيق المستهدفات الشهرية.

وأعربت الرائدات الريفيات المكرمات عن سعادتهن بهذا التكريم، مؤكدات أن هذا التقدير يمثل حافزًا لمواصلة العمل الميداني وبذل المزيد من الجهد لخدمة أهالي بني سويف، وتعزيز الوعي الصحي داخل القرى والمراكز.

وفي ختام الاحتفالية، سلّم الدكتور هاني جميعة شهادات التقدير للمكرمات، مشيدًا بإخلاصهن وتفانيهن في أداء رسالتهن، ومؤكدًا أن دعم الكوادر المتميزة يمثل أحد أهم عوامل نجاح المنظومة الصحية وتحقيق أهدافها.