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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتعاون مع المحافظة.. أوقاف بني سويف تعقد لقاء موسعا بمجلس مدينة الفشن

صحح مفاهيمك ببني سويف
صحح مفاهيمك ببني سويف
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهد الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعاً ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك" بقاعة المجلس المحلي بمدينة الفشن.

ويأتي تنفيذ المبادرة بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، ممثلًا في وحدة حماية الطفولة، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في المجالات الدينية والأكاديمية والإعلامية، وذلك في إطار توحيد جهود مؤسسات الدولة لبناء وعي مجتمعي مستنير، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفي إطار التعاون المشترك بين مديرية أوقاف بني سويف ومحافظة بني سويف لنشر الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة. 

وشهد اللقاء حضور الأستاذ الدكتور جمال عبد المطلب، رئيس قسم الدراسات السكانية وعلم الاجتماع بكلية الآداب – جامعة بني سويف، والدكتورة شيماء كرم، مدير وحدة حماية الطفولة بديوان عام المحافظة، والدكتورة إيمان ربيع، مدرس بكلية الإعلام بجامعة النهضة،  إيمان عبد الوهاب، كبير مذيعين بالهيئة الوطنية للإعلام،  مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة الفشن، وفضيلة الشيخ محمود عامر  مسئول الإرشاد الديني بالمديرية وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور سعيد حامد، خلال كلمته، أن برنامج "صحح مفاهيمك" يجسد رؤية وزارة الأوقاف في بناء الإنسان المصري على أسس من الوعي الرشيد والفكر الوسطي المستنير، مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة بني سويف وسائر مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية في مواجهة الأفكار المغلوطة والشائعات، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

وتناول المحاضرون عددًا من القضايا الفكرية والمجتمعية التي تمس واقع الأسرة والشباب، مؤكدين أهمية الوعي الإعلامي، والحماية المجتمعية، والدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في تعزيز منظومة القيم وترسيخ الهوية الوطنية.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الندوات والفعاليات التي تنظمها مديرية أوقاف بني سويف بالتعاون مع المحافظة، ومختلف مؤسسات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، واستمرارًا لجهودها في نشر الفكر الوسطي، وبناء الوعي، وخدمة المجتمع.

بني سويف الفشن صحح مفاهيمك

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