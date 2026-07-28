صحة بني سويف تواصل دعم وحدة الكوم الأحمر بسمسطا استعدادًا لاعتماد «GAHAR»

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف تنفيذ خطتها لدعم جاهزية منشآت الرعاية الصحية الأولية للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتحت إشراف الدكتور أحمد أشرف، مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وفي هذا الإطار، أجرت الدكتورة الشيماء عابدين، مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، زيارة ميدانية إلى وحدة الكوم الأحمر التابعة لإدارة سمسطا الصحية، برفقة سميرة، عضو فريق مكافحة العدوى بمديرية الشؤون الصحية ببني سويف، لمتابعة مستوى الجاهزية وتقديم الدعم الفني للعاملين بالوحدة.

وشملت الزيارة المرور على مختلف أقسام الوحدة، حيث تم رصد عدد من فرص التحسين، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتدريب العملي على رأس العمل لرفع كفاءة فريق العمل، مع التركيز على تطبيق سياسات ومتطلبات معايير السلامة (GSR) ومتطلبات الجودة الأساسية (EQR)، وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

كما تم التأكيد على الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة، والاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى وفقًا للدليل الإرشادي، فضلًا عن الالتزام ببرامج صحة الأم والطفل والرعاية الصحية الأولية، والعمل على سرعة استيفاء فرص التحسين بما يعزز جاهزية الوحدة للحصول على الاعتماد.

وأكدت مديرية الشئون الصحية ببني سويف أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار خطة متكاملة لتقديم الدعم الفني المستمر لمنشآت الرعاية الصحية الأولية، ورفع كفاءة فرق العمل، وترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى، بما يسهم في تحقيق متطلبات الاعتماد والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.