إشادة أفريقية واسعة بتنظيم مصر المتميز لبطولة أفريقيا للناشئين والناشئات للطائرة

حظيت النسخة الرابعة عشرة من بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة، التي يستضيفها نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة ورئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.

وأكدوا أن البطولة خرجت بصورة مشرفة تعكس قدرة مصر على تنظيم واستضافة أكبر البطولات القارية وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

وتقام البطولة بمشاركة 14 منتخبًا يمثلون 9 دول أفريقية، تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وأكد رئيس الوفد الليبي أن البطولة قدمت نموذجًا متميزًا في حسن التنظيم، مشيرًا إلى أن جميع الوفود لمست منذ وصولها إلى الإسكندرية مستوى احترافيًا في الاستقبال والتنظيم، فضلًا عن الالتزام الكامل بمواعيد المباريات والتدريبات، وهو ما وفر أفضل الأجواء للمنتخبات من أجل التركيز داخل الملعب وتقديم مستويات فنية متميزة، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة.

الوفد التونسى يشيد

وقال رئيس الوفد التونسي إن هذه النسخة تعد من أفضل البطولات التي شاركت فيها تونس خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة نجحت في توفير جميع عوامل النجاح، سواء من حيث الإقامة أو وسائل النقل أو الجوانب اللوجستية، إلى جانب الدقة في تنفيذ البرنامج اليومي للبطولة، وهو ما يعكس الخبرة المصرية الكبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية القارية.

تطور كبير مع زيادة المنتخبات

وأشاد رئيس الوفد المغربي بارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية إلى 14 منتخبًا، مؤكدًا أن هذا العدد يعكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة الطائرة الأفريقية، ويسهم في زيادة قوة المنافسة والاحتكاك الفني بين المنتخبات، بما يخدم مستقبل اللعبة في القارة ويمنح اللاعبين واللاعبات خبرات دولية كبيرة.

وأكد رئيس الوفد السنغالي أن جودة وسائل النقل والمواصلات التي وفرتها اللجنة المنظمة كانت أحد أبرز عوامل نجاح البطولة، حيث تمت جميع تحركات الوفود بسهولة وانتظام، الأمر الذي وفر الراحة الكاملة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وأسهم في تركيز المنتخبات على المنافسات فقط.

وأوضح رئيس الوفد النيجيري أن البطولة شهدت مستوى فنيًا مرتفعًا ومنافسة قوية بين جميع المنتخبات، مشيرًا إلى أن العديد من المباريات جاءت على مستوى عالٍ من الإثارة والندية، وهو ما يعكس نجاح الاتحاد الأفريقي في تطوير مسابقات الفئات السنية وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة قارياً ودولياً.

النجاح ليس وليد الصدفة

وقال رئيس الوفد الكاميروني إن النجاح الذي تحقق لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة التخطيط الجيد والعمل الجماعي بين اللجنة المنظمة وجميع الجهات المعنية، مشيدًا بالالتزام الكامل بجدول المباريات والتدريبات، وهو ما منح جميع المنتخبات فرصًا متساوية للاستعداد والمنافسة.

وأعرب رئيس وفد بوروندي عن سعادته بالمشاركة في البطولة، مؤكدًا أن الوفد وجد كل أشكال الدعم منذ لحظة الوصول إلى الإسكندرية، وأن حسن الاستقبال وسرعة الاستجابة لجميع احتياجات الوفود عكسا احترافية كبيرة وروحًا مميزة في التنظيم، تستحق كل التقدير والإشادة.

كما أكد رئيس الوفد الجزائري أن النسخة الرابعة عشرة تعد من أفضل النسخ التي شارك فيها، سواء من حيث جودة التنظيم أو قوة المنافسات، مشيرًا إلى أن البطولة أظهرت التطور الكبير الذي وصلت إليه منتخبات القارة، وأسهمت في اكتشاف العديد من المواهب الواعدة.

مكانة مصر

وأكد رئيس الوفد المصري أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة يعكس المكانة الرائدة التي تتمتع بها مصر في تنظيم واستضافة البطولات القارية والدولية، مشيرًا إلى أن جميع عناصر النجاح توافرت منذ اليوم الأول، بفضل التعاون الكامل بين اللجنة العليا المنظمة والاتحاد المصري للكرة الطائرة وكافة الجهات الداعمة.

وأضاف أن البطولة شهدت التزامًا دقيقًا بجدول المباريات والتدريبات، إلى جانب توفير وسائل نقل حديثة ومنتظمة، وخدمات تنظيمية متميزة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الارتفاع الملحوظ في المستوى الفني للمباريات وشدة المنافسة بين المنتخبات.

وأشار إلى أن الحضور الجماهيري الكبير داخل صالة المنافسات أضفى أجواءً رائعة على البطولة، كما أسهم النقل المباشر للمباريات عبر قناة أون سبورت، إلى جانب البث المباشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، في وصول البطولة إلى جماهير الكرة الطائرة في مختلف أنحاء القارة.

كما أشاد بالتغطية الإعلامية الاحترافية التي صاحبت البطولة من خلال إصدار الأخبار والتقارير اليومية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وهو ما أسهم في إبراز الصورة الحضارية لمصر والتعريف بالبطولة على نطاق واسع.

من جانبها، أعربت بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققته البطولة، مؤكدة أن النسخة الرابعة عشرة تعد من أنجح بطولات الفئات السنية في تاريخ الاتحاد الأفريقي، سواء من الناحية التنظيمية أو الفنية.

وقالت إن مصر أثبتت مجددًا قدرتها الكبيرة على تنظيم البطولات القارية وفق أعلى المعايير، مشيدة بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا المنظمة ونادي بايونيرز، ومؤكدة أن ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 14 منتخبًا يعكس نجاح برامج تطوير الكرة الطائرة في أفريقيا.

وأضافت أن الحضور الجماهيري الكبير منح المباريات أجواءً مميزة، كما أن نقل المنافسات عبر قناة أون سبورت، والبث المباشر لجميع المباريات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتغطية الإعلامية اليومية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أسهمت في وصول البطولة إلى أكبر شريحة من الجماهير والإعلاميين داخل القارة وخارجها، وقدمت صورة مشرفة عن الكرة الطائرة الأفريقية.

من جانبها، أعربت النائبة عايدة إسماعيل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة، عن سعادتها البالغة بالإشادات التي تلقتها البطولة من رؤساء الوفود المشاركة ورئيسة الاتحاد الأفريقي، مؤكدة أن هذه الإشادات تمثل وسامًا على صدر جميع أعضاء اللجنة المنظمة، وتعكس حجم العمل الذي بذل طوال الأشهر الماضية.

وقالت إن النجاح الذي تحقق هو ثمرة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات، موجهة خالص الشكر إلى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على رعايته الكريمة للبطولة ودعمه المستمر، وإلى المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية على تقديمه جميع أوجه الدعم وتذليل العقبات، بما أسهم في خروج البطولة بهذا المستوى المتميز.

كما وجهت الشكر إلى المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مشيدة بتعاونه الكامل مع اللجنة العليا المنظمة، وحرصه على توفير جميع أوجه الدعم الفني والإداري، والعمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي كان له دور كبير في نجاح البطولة وخروجها بهذا الشكل المبهر الذي حظي بإشادة جميع الوفود والاتحاد الأفريقي.

وأضافت عايدة إسماعيل أن الإسكندرية أصبحت اليوم واحدة من أهم الوجهات الرياضية في المنطقة لاستضافة البطولات القارية والعالمية، لما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة، وخبرات تنظيمية متميزة، وبنية تحتية متكاملة، مؤكدة أن النجاح الذي تحقق في هذه البطولة يعزز من مكانة مصر على خريطة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ويمنح الاتحاد الأفريقي الثقة في إسناد المزيد من البطولات إليها خلال السنوات المقبلة.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن النجاح التنظيمي والفني والإعلامي والجماهيري الذي شهدته البطولة يمثل حافزًا لمواصلة العمل من أجل تطوير الكرة الطائرة الأفريقية، وترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة البطولات القارية والدولية