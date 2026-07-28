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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناشئو نيجيريا تحت 18 سنة يتأهلون إلى نهائي بطولة أفريقيا للطائرة بالفوز على الكاميرون 3-0

ناشئو نيجيريا
ناشئو نيجيريا
عبدالله هشام

تأهل منتخب نيجيريا للناشئين إلى المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة، بعد فوزه المستحق على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط دون مقابل، في الدور نصف النهائي من البطولة التي يستضيفها نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا.

وتقام البطولة تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

* الشوط الأول: 25-16 لصالح نيجيريا.
* الشوط الثاني: 25-20 لصالح نيجيريا.
* الشوط الثالث: 25-19 لصالح نيجيريا.

كان منتخب نيجيريا قد تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية على بوروندي والمغرب ومصر، قبل أن يواصل مشواره الناجح بالفوز على ليبيا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد في الدور ربع النهائي.

في المقابل، استهل منتخب الكاميرون مشواره في البطولة بالفوز على ليبيا والجزائر في دور المجموعات، قبل أن يتلقى خسارة أمام تونس، ثم نجح في التأهل إلى نصف النهائي عقب فوزه على بوروندي بثلاثة أشواط دون مقابل في الدور ربع النهائي.

وبهذا الفوز، حجز منتخب نيجيريا مقعده في المباراة النهائية، حيث يلتقي غدًا مع الفائز من مواجهة مصر وتونس، في صراع التتويج بلقب البطولة.

وزير الشباب والرياضة منتخب نيجيريا للناشئين منتخب نيجيريا بطولة أفريقيا للناشئين كرة الطائرة

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