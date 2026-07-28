ناشئات السنغال يهزمن المغرب بثلاثية نظيفة ويحصدن المركز الخامس في بطولة أفريقيا تحت 18 عامًا

حقق منتخب السنغال للناشئات فوزًا مستحقًا على نظيره المغربي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة، والتي يستضيفها نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا.

وتقام البطولة تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وفرض المنتخب السنغالي سيطرته على مجريات اللقاء، ليحسم المباراة بثلاثة أشواط متتالية جاءت نتائجها: 25-15، و25-16، و25-14، ليحصد المركز الخامس، بينما أنهى المنتخب المغربي البطولة في المركز السادس.

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على السنغال بنتيجة 3-2، قبل أن يتعرض للخسارة أمام منتخبات مصر والجزائر وتونس بنتيجة 3-0، ثم خسر أمام الكاميرون بنتيجة 3-1.

في المقابل، خسر منتخب السنغال خلال دور المجموعات أمام الجزائر بنتيجة 3-1، وأمام تونس بنتيجة 3-0، وأمام المغرب بنتيجة 3-2، ثم تلقى خسارتين أمام الكاميرون ومصر بنتيجة 3-0، قبل أن يختتم مشاركته بفوز مستحق على المغرب في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.