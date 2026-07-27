مصر تتوج بدوري الأمم للشباب والشابات للسلة 3×3 وتتأهل لكأس العالم

توج منتخبا مصر لكرة السلة 3×3 للشباب والشابات تحت 21 عامًا بلقب بطولة FIBA 3x3 Youth Nations League 2026 - Africa South، “ دوري الأمم للشباب 3×3 - فيبا” التي أقيمت في بتسوانا خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو الجاري.

وضمن المنتخبان التأهل رسميًا إلى كأس العالم FIBA 3x3 U23 2026، بعد التتويج بلقب البطولة في التوقف السادس، حيث تصدر منتخب الشباب الترتيب العام بإجمالي 530 نقطة، كما أنهى منتخب الشابات هو الآخر المنافسات في المركز الأول برصيد 550 نقطة.

وضمت قائمة منتخب الرجال تحت 21 عامًا، بقيادة أحمد منير كل من، محمد وائل، أحمد فادي، عمر طلعت، عمر الببلاوي، حسن عامر، محمد خيري.

فيما ضمت قائمة منتخب السيدات تحت 21 عامًا بقيادة كريم إسماعيل، كل من، جنى سيد، سلمى خضر، هنا حتحوت، فريدة طارق، خديجة عثمان، جنة عبدالرحمن.

ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس العالم 3×3 للشباب والشابات في الصين خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر المقبل.