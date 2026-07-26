لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة: منتخب مصر فاجأني في كأس العالم

أشاد داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة بالمستوي الذي ظهر به المنتخب المصري خلال بطولة كأس العالم

وقال داني أولمو خلال تصريحات لصحيفة Diari de Terrassa الإسبانية: منتخب مصر فاجأني في كأس العالم 2026، و منتخب الرأس الأخضر وباراجواي أيضا، بالإضافة إلي المنتخب النرويجي .

وأوضح لاعب برشلونة أن سر تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 يعود إلى قوة المجموعة وروح الفريق،

وأضاف: في مستوى أفضل المنتخبات الوطنية بالعالم، الفوارق تكون بسيطة، لكن عندما يكون المنتخب أشبه بالعائلة بين اللاعبين والجهاز والعاملين، فإن ذلك يصنع الفارق.

وتابع أولمو: كأس العالم هو أكبر حدث يمكن أن يشارك فيه أي لاعب، وكنا نؤمن بقدرتنا على تحقيق اللقب، ولم يكن الأمر مجرد حلم، بل كان هناك اقتناع حقيقي