نقيب عام التمريض تتفقد عددا من المواقع المقترحة لإنشاء مدرستي تمريض بالخارجة والداخلة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تفقد الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، على هامش زيارتها للمحافظة اليوم، عددًا من المواقع المقترحة بمركزي الخارجة والداخلة؛ لبحث مدى ملاءمتها لإنشاء مدرستي تمريض خاصتين (نظام الخمس سنوات)، وذلك في إطار دعم منظومة التعليم الفني الصحي وتوفير كوادر تمريضية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، ترافقها المهندسة إيمان صبر، مساعد محافظ الوادي الجديد للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الداخلة.

وشملت الجولة تفقد مبنى المحكمة القديم بحي الزهور بمدينة الخارجة، إلى جانب مبنى الإدارة التعليمية القديم ومبنى إدارة التضامن الاجتماعي السابق بمدينة موط، وذلك للوقوف على مدى توافر المقومات الفنية والإنشائية بكل موقع، ومدى توافقها مع الاشتراطات المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس التمريض الخاصة، بما يشمل المساحات والتجهيزات التعليمية والتدريبية اللازمة.

وتأتي هذه الجولة استكمالًا للتنسيق المشترك بين المحافظة والنقابة العامة للتمريض، بشأن التوسع في إنشاء مدارس تمريض خاصة بالمراكز، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية نوعية لأبناء المحافظة ، وإعداد كوادر تمريضية مؤهلة تدعم تطوير المنظومة الصحية، وتلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية.