انتحل صفة موظف خدمة عملاء للنصب على المواطنين.. ما عقوبته في القانون؟

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من تعرض والدته لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها، بزعم أن المتصل موظف خدمة عملاء بأحد البنوك في سوهاج.

وبالفحص؛ أمكن تحديد والدة الشاكي، وهي معلمة ومقيمة بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، وبسؤالها؛ قررت أن أحد الأشخاص تواصل معها هاتفيًا، وأوهمها بأنه من خدمة عملاء أحد البنوك بدعوى تحديث بياناتها البنكية، وتمكن بهذه الحيلة من الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها.

عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين

حذر قانون العقوبات من ارتكاب جرائم النصب والاحتيال، ونصت المادة 336 على معاقبة كل من يستولي بطريق الاحتيال على أموال أو منقولات الغير بالحبس، إذا استخدم وسائل احتيالية، أو انتحل اسمًا أو صفة غير صحيحة، أو أوهم المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو ربح وهمي أو سندات مزورة أو غير ذلك من وسائل الخداع.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب ولم يتمها، ويجوز وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين في حالة العود.

وتنص المادة 338 على معاقبة كل من يستغل احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ 21 عامًا، أو من تقررت عليه الوصاية، للحصول منه على سندات أو تنازلات أو محررات تضر به، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز توقيع غرامة لا تجاوز 100 جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات إذا كان الجاني وليًا أو وصيًا على المجني عليه.

وتقضي المادة 339 بمعاقبة كل من يستغل ضعف أو احتياج شخص ويقرضه أموالًا بفائدة تتجاوز الحد القانوني، بالغرامة، وتصل العقوبة في حالة العود أو الاعتياد إلى الحبس لمدة لا تجاوز سنتين، والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.