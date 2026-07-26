ارتفع أكثر من 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب اليوم

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 26 يوليو 2026 انخفاضًا طفيفًا مقارنة بسعره أمس، ليسجل نحو 47 ألفًا و880 جنيهًا، متراجعًا بقيمة 80 جنيهًا عن مستوى 47 ألفًا و960 جنيهًا أمس، وعلى الرغم من الانخفاض المحدود الذي سجله الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، فإنه لا يزال مرتفعًا بقوة مقارنة بسعره في بداية شهر يوليو، حيث سجل يوم 1 يوليو نحو 45 ألفًا و600 جنيه، ما يعني ارتفاع سعر الجنيه الذهب بقيمة 2280 جنيهًا منذ بداية الشهر وحتى اليوم.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 47 ألفًا و880 جنيهًا، بينما بلغ سعره في بداية شهر يوليو، وتحديدًا يوم 1 يوليو، نحو 45 ألفًا و600 جنيه، وبذلك يكون سعر الجنيه الذهب قد ارتفع بقيمة 2280 جنيهًا منذ بداية شهر يوليو وحتى اليوم، ليحقق مكسبًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، رغم انخفاض أسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضًا طفيفًا، بالتزامن مع تراجع سعر الجنيه الذهب مقارنة بتعاملات أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6840 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5985 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5130 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3990 جنيهًا.

وسجلت أونصة الذهب عيار 24 نحو 212 ألفًا و748 جنيهًا.

وبلغ سعر أونصة الذهب عيار 21 نحو 186 ألفًا و154 جنيهًا.