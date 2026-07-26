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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نحو 7000 جنيه.. سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

صعد سعر الذهب في مصر بنحو  190 جنيها لكل جرام، ختام تعاملات الاسبوع المنتهى أمس السبت.

 وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا من   5805 جنيه للجرام  ووصل إلى  5985 جنيه للجرام.

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6851  جنيهًا للشراء. 

استطاع الذهب أن يجمع الزخم الصاعد الكافي لاختراق مستوى المقاومة 5900 جنيه للجرام بعد أن كون قاعدة سعرية فوق المستوى 5800 جنيه للجرام.

 ليستكمل الصعود بعدها قبل أن يتوقف الصعود عند المستوى النفسي 6000 جنيه للجرام، وفق التحليل الفني لمنصة جولد بيليون لتداول وتحليل الذهب.
 

أسعار الذهب اليوم الأحد 

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الاحد 26-7-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4052 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5139 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5995 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6851  جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 47.960  ألف جنيه

وخفض عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.

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