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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعزيز منظومة التحول الرقمي.. تفاصيل افتتاح وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية المركز التكنولوجي الجديد بالقليوبية|صور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة في القليوبية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة في القليوبية
ايمان البكش

في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز منظومة التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..

افتتاح مراكز التكنولوجية بالقليوبية

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي الجديد بالوحدة المحلية بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ، ضمن جولة لافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بمركزي طوخ والقناطر الخيرية، .

 توفير الأجهزة الإلكترونية اللازمة لتجهيز المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لأجهور الكبري

حيث تم توفير الأجهزة الإلكترونية اللازمة لتجهيز المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لأجهور الكبري من خلال المشاركة المجتمعية، وعلي رأسهم  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة طوخ، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك في الافتتاح كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد عقل سكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب والشيوخ الدكتور محمد عطية الفيومي والنائب ياسر قدح أعضاء مجلس النواب والنائب عماد بركات عضو مجلس الشيوخ.

وتفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ أقسام المركز التكنولوجي، واطلعت الدكتورة منال عوض والمحافظ  على منظومة العمل وآليات تقديم الخدمات للمواطنين، واستمعا إلى شرح حول أحدث الأنظمة الرقمية المستخدمة في استقبال الطلبات وإنهاء الإجراءات، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الأداء، كما أشادت الوزيرة بمستوى التجهيزات الفنية وجودة الخدمات المقدمة.

تطوير المراكز التكنولوجية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، أن تطوير المراكز التكنولوجية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، مشيرةً إلى أن الوزارة تواصل دعم المحافظات لتحديث البنية التكنولوجية بالوحدات المحلية، بما يضمن سرعة إنجاز الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المحلية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  أن الوزارة تعمل على تعميم تجربة المراكز التكنولوجية المطورة في مختلف المحافظات، بما يضمن توحيد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة عمل حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، مؤكدةً أن الاستثمار في تطوير الإدارة المحلية والبنية الرقمية يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالدعم والمشاركة المجتمعية لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بأجهور الكبري في اطار التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

توفير التدريب اللازم للعاملين في المركز التكنولوجي 

 ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة توفير التدريب اللازم للعاملين في المركز التكنولوجي علي كافة الملفات الأساسية في عمل المحليات وعلي رأسها التصالح وتراخيص البناء والمحال العامة .

محافظ القليوبية

ومن جانبه، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن افتتاح  المراكز التكنولوجية يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير الخدمات المحلية والتحول الرقمي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية التي يتم افتتاحها اليوم جرى إعدادها وتجهيزها بالكامل بالجهود الذاتية للمحافظة، فيما تم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة من خلال المشاركة المجتمعية، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، ودعمًا لجهود الدولة في تطوير منظومة الإدارة المحلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن إنشاء هذه المراكز داخل الوحدات المحلية القروية جاء بمبادرة من رؤساء المراكز والمدن، بهدف تقريب الخدمات للمواطنين داخل القرى، وتخفيف الضغط والتكدسات على المراكز التكنولوجية الرئيسية بمجالس المدن، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات، ويعزز من وصول الخدمة للمواطن في أقرب نقطة إليه.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إنشاء هذا النوع من المراكز التكنولوجية، خاصة بالمراكز والوحدات المحلية التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة وإقبالًا كبيرًا على الخدمات، بما يحقق توزيعًا أفضل للخدمة، ويحد من التكدسات، ويرفع كفاءة الأداء، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.

وفي ختام الجولة، أكد الجانبان أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية، ويسهم في دعم جهود التنمية المحلية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تقديم خدمات حكومية عصرية ترتقي بتطلعات المواطنين وتحقق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المحافظة.

التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة المركز التكنولوجي القليوبية طوخ منال عوض

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