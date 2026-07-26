«عبدالعاطي» ونظيره التونسي: مواصلة التنسيق العربي «ضرورة» لحماية أمن واستقرار المنطقة

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أكد كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي ووزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية محمد علي النفطي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، خصوصية وتميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية والشعبية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأشاد الوزيران بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ، مثمنين انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وما أسفرت عنه من نتائج عكست حرص الجانبين على الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي.

وأكدا أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة والبناء على ما تحقق خلالها من اتفاقات؛ بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وجدد الوزير عبدالعاطي حرص مصر على مزيد من تدعيم العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وعلى الصعيد الإقليمي، أطلع الوزير عبدالعاطي نظيره التونسي على التحركات والاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الموقف المصري الداعي إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية؛ بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أشاد الوزير عبدالعاطي بمخرجات اجتماع وزراء خارجية آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، الذي استضافته القاهرة يوم 21 مايو الماضي.

وأكد أهمية الحفاظ على دورية انعقاد الآلية باعتبارها إطارًا مهمًا لتنسيق مواقف دول الجوار ودعم وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتعزيز أمنها واستقرارها.