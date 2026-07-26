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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في احتفالية بحضور الخطيب.. الأهلي يعلن غدًا راعي جديد واسم الاستاد

النادى الأهلى
النادى الأهلى
القسم الرياضي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا للإعلان عن عدد من الملفات الاستثمارية المهمة، وذلك خلال احتفالية كبرى يشهدها مقر النادي، بحضور قيادات الأهلي وشركائه التجاريين.

وعلمت مصادر أن المؤتمر سيشهد الإعلان رسميًا عن توقيع اتفاقية الرعاية الجديدة مع شركة فودافون، لتصبح الراعي على قميص الفريق الأول لكرة القدم، في صفقة تعد من أكبر عقود الرعاية التي يبرمها النادي خلال السنوات الأخيرة، مقابل عائد مالي كبير يعكس القيمة التسويقية المتزايدة للقلعة الحمراء محليًا وقاريًا.

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن الاسم الرسمي لاستاد النادي الأهلي الجديد، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مشروع المدينة الرياضية والاستاد، الذي يمثل أحد أكبر المشروعات الاستثمارية.

برشلونة يسدد 750 ألف دولار في يناير المقبل قيمة القسط الثاني من صفقة حمزة عبد الكريم
كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن نادي برشلونة الإسباني سيقوم بسداد القسط الثاني من قيمة صفقة انتقال اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوفه، خلال شهر يناير المقبل، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه بين الناديين.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن قيمة القسط الثاني تبلغ 750 ألف دولار، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي تتابع تنفيذ بنود التعاقد مع النادي الإسباني، والذي يتضمن سداد المقابل المالي على دفعات متفق عليها مسبقًا.


وأوضح المصدر أن العلاقة بين الأهلي وبرشلونة تسير بصورة احترافية، ولا توجد أي أزمات تتعلق بالدفعات المالية الخاصة بالصفقة، لافتًا إلى أن النادي الإسباني ملتزم بكافة البنود الواردة في العقد.
وأضاف أن العائد المالي من الصفقة يأتي ضمن استراتيجية الأهلي لتعظيم الاستفادة من قطاع الناشئين، وتسويق المواهب الواعدة إلى أكبر الأندية الأوروبية، بما يحقق مردودًا فنيًا واقتصاديًا للنادي.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي تواصل متابعة تطور مستوى حمزة عبد الكريم مع برشلونة، متمنية له التوفيق في مشواره الاحترافي، باعتباره أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي.

الأهلى الخطيب مؤتمر صحفى راعى جديد ستاد الأهلي

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