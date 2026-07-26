قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجزائر تفتح أبوابها لأبطال القارة.. انطلاق البطولة العربية والأفريقية لكرة السرعة بمشاركة 15 دولة
إيران: أوقفنا الهجمات بعد توقف واشنطن.. ونحذر من توسيع الحرب إذا استؤنفت الضربات
انتشال جثة طفل مجهول الهوية غرق بالترعة الإبراهيمية بأسيوط
سيدة تقتحم مسجدًا في عين شمس وتعتدي على المصلين أثناء الصلاة
رفع سيارة نقل محملة بالبنجر على طريق جمصة وإعادة الحركة المرورية
من 150 ألفًا إلى 600 ألف.. شعبة السيارات تكشف سر رفع الأسعار والوقت المناسب للشراء
أستاذ هندسة النقل: تأميم قناة السويس كان قرارًا تاريخيًا أعاد لمصر أحد أهم أصولها الاستراتيجية
5 سيارات جديدة 2026 في السوق المصري.. أسعار ومواصفات وصور
صراع الـ40 مليون جنيه.. لماذا يتمسك الأهلي بضم حامد عبد الله؟
الحرس الثوري الإيراني يهدد بحرب أوسع: أي دعم لواشنطن سيُقابل برد مباشر
بدء العد التنازلي| تطبيق منظومة الخبز الجديدة بعد 5 أيام.. الخصم المباشر لدعم الخبز ينطلق أول أغسطس
إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستو يقترب من مغادرة الأهلي بعد عودته من الإعارة

كريستو
كريستو
يمنى عبد الظاهر

اقترب التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كشفت تقارير تونسية عن وجود مفاوضات متقدمة لإنهاء ارتباطه بالقلعة الحمراء، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للموسم الجديد. 

وكان كريستو قد عاد إلى الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته مع النجم الساحلي، إلا أن التقارير أشارت إلى أن استمراره مع الفريق بات مستبعدًا، مع اقتراب حسم ملف رحيله خلال الأيام المقبلة. 


وبحسب ما ذكر موقع "نسمة" التونسي، فإن هناك مفاوضات متقدمة بين محمد الضاوي كريستو والأهلي لفسخ العقد بالتراضي.

الأهلي كريستو لاعب الأهلي محمد الضاوي النجم الساحلي والأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

د رشا مهدي

رشا مهدي: المدارس الآمنة تبني شخصية الطفل وتعزز التحصيل الدراسي

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد عقارات بطلخا ويشدد على مخالفات البناء

تجريد الطرق

محافظ الجيزة يتابع أعمال تمهيد وتوسعة وتحسين كفاءة الطرق بالحوامدية والبدرشين ومنشأة القناطر

بالصور

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

توب ملفت .. نرمين الفقى تُثير الجدل بإطلالاتها على البحر | شاهد

توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر
توب ملفت..نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالاتها على البحر

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد