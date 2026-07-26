كريستو يقترب من مغادرة الأهلي بعد عودته من الإعارة

اقترب التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كشفت تقارير تونسية عن وجود مفاوضات متقدمة لإنهاء ارتباطه بالقلعة الحمراء، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للموسم الجديد.

وكان كريستو قد عاد إلى الأهلي عقب انتهاء فترة إعارته مع النجم الساحلي، إلا أن التقارير أشارت إلى أن استمراره مع الفريق بات مستبعدًا، مع اقتراب حسم ملف رحيله خلال الأيام المقبلة.



وبحسب ما ذكر موقع "نسمة" التونسي، فإن هناك مفاوضات متقدمة بين محمد الضاوي كريستو والأهلي لفسخ العقد بالتراضي.