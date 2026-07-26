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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستقبل جراديشار يحسم قريبًا.. الأهلي يتمسك بحقوقه خوفًا من تألق المهاجم

جراديشار
جراديشار
باسنتي ناجي

كشف برنامج "أون سبورت" عن رغبة نادي سيراميكا كليوباترا في التعاقد مع السلوفيني جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، على سبيل الإعارة.

 

جراديشار

وأوضح البرنامج أن المفاوضات بين الطرفين متوقفة في الوقت الحالي بسبب وجود خلافات حول بعض التفاصيل، أبرزها راتب اللاعب، حيث يرغب كل نادٍ في تحمل 30% فقط من قيمة راتبه خلال فترة الإعارة.

وأضاف أن الأهلي يرفض وضع بند أولوية الشراء في عقد الإعارة، خاصة مع تخوف إدارة النادي من تألق المهاجم مع سيراميكا كليوباترا وارتفاع قيمته، مما قد يدفع الفريق لاستعادته مستقبلًا.

وتسعى إدارة الأهلي لحسم موقف جراديشار خلال الفترة المقبلة، سواء باستمراره مع الفريق أو خروجه على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

جارديشار الاهلي الزمالك

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