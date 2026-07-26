متخافوش أنا كويس.. أول تعليق من السباح عدي بعد تعرضه للإرهاق أثناء السباق

كشف السباح عدي أحمد صالح، لاعب نادي راية، تفاصيل تعرضه للإرهاق خلال مشاركته في إحدى منافسات بطولة الإسكندرية الصيفية للسباحة، والتي أدت إلى خروجه وعدم استكمال السباق.

السباح عدي أحمد صالح

وطمأن عدي أحمد صالح زملاءه وجماهير السباحة على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بخير، وقال في مقطع فيديو متداول: "أنا كنت في تصفية 58، وبطمنكم وبطمن كل أصحابي والسباحين اللي كانوا معايا.. متخافوش أنا كويس".

وأوضح السباح أنه شعر بحالة من الإرهاق أثناء المنافسة، ما دفعه للاستلقاء على ظهره داخل المياه، قبل أن يتدخل صديقه آدم لمساندته، حيث قام رجال الإنقاذ بإخراجه سريعًا وتقديم الإسعافات اللازمة له.

وأكد عدي أن حالته مستقرة، مشيرًا إلى أنه سيعود للمشاركة في منافسات البطولة غدًا الأحد بعد الاطمئنان على حالته.

من جانبه، تواصل نادر عبده صالح، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، مع أحمد صالح والد اللاعب للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن الاتحاد يقدم كامل الدعم والرعاية للاعب حتى التأكد من سلامته وعودته للمنافسات بشكل طبيعي.