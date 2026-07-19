"القومي للسينما "ناعيا أحمد جلال عبد القوي: ترك بصمة مميزة لدى جمهوره ومحبيه

نعى المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، الفنان أحمد جلال عبد القوي، الذي وافته المنية بعد مسيرة فنية قدم خلالها عددا من الأعمال المتميزة في السينما والدراما المصرية، تاركا بصمة مميزة لدى جمهوره ومحبيه.

واشتهر الفنان الراحل بتقديم العديد من الأدوار المميزة، من أبرزها مشاركته في مسلسلات "حضرة المتهم أبي"، و"الليل وآخره"، و"حديث الصباح والمساء"، إلى جانب مشاركته في فيلم "حسن ومرقص"، كما ينتمي إلى أسرة فنية عريقة، فهو نجل الكاتب والسيناريست الكبير محمد جلال عبد القوي.

وتقدم الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، وجميع العاملين بالمركز، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.