الولايات المتحدة: بدء برنامج المنطقة التجريبية في ثلاث قرى لبنانية

أعلنت الولايات المتحدة عن إطلاق أول ثلاث مناطق تجريبية في جنوب لبنان، كجزء من آلية تنفيذ الاتفاق الثلاثي بين إسرائيل ولبنان.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، أُفيد ببدء العمليات في قرى فارون وشريفة وزوتر الغربية.

ووصفت الخارجية الأمريكية هذه الخطوة بأنها "محطة هامة" في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان، مشيرةً إلى أنها نتيجة مباشرة للمحادثات التي عُقدت الأسبوع الماضي في روما بين ممثلي البلدين.

ويهدف تفعيل المناطق التجريبية إلى أن يكون بمثابة المرحلة الأولى في تنفيذ الترتيب الأمني ​​الجديد في جنوب لبنان، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وإنشاء آليات تنسيق بين الأطراف، بوساطة أمريكية.