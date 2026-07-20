رئيس لبنان وولي عهد السعودية يبحثان التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، هاتفيا مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

وذكرت الرئاسة اللبنانية - في بيان اليوم الاثنين - أن الرئيس عون، شكر - خلال الاتصال - الأمير محمد بن سلمان، على مواقف المملكة الداعمة للبنان والإجراءات التي اتخذتها لمساندته وتعزيز اقتصاده، مرحبا بالدعوة الرسمية التي وجهت إليه لزيارة المملكة العربية السعودية، مؤكداً عزمه على تلبيتها والبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي دعم المملكة للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، وللخيارات التي يعتمدها الرئيس عون من أجل تعزيز سيادة لبنان واستقلاله والحفاظ على سلامة أراضيه، مجدداً التزام المملكة بمواصلة تقديم المساعدة للبنان في مختلف المجالات وفق الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية.