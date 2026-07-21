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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-7-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو، متجاوزًا مستوى 51 جنيهًا في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمتعاملين مع سوق الصرف.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في بنك قناة السويس عند 51.10 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.20 جنيهًا، ليكون الأعلى بين البنوك خلال آخر تحديثات اليوم.

أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك على النحو التالي:

  • بنك قناة السويس: 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني (NBK): 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.
  • HSBC: 51.032 جنيه للشراء، و51.129 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.
  • البنك العقاري المصري العربي: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.
  • QNB الأهلي: 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع.
  • البنك المركزي المصري: 51.014 جنيه للشراء، و51.153 جنيه للبيع.
  • بنك البركة: 51.00 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 51.00 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع.
  • كريدي أجريكول: 50.99 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع.

الدولار فوق مستوى 51 جنيهًا

أظهرت تعاملات اليوم استمرار صعود العملة الأمريكية، حيث تخطى الدولار مستوى 51 جنيهًا في معظم البنوك، مع تقارب أسعار الشراء والبيع بين البنوك الحكومية والخاصة، بينما سجل بنك قناة السويس أعلى سعر للشراء والبيع خلال آخر تحديث.

وتتغير أسعار صرف الدولار على مدار اليوم وفقًا لآليات العرض والطلب، لذلك يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر داخل البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار الأمريكي أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك نك مصر الدولار فوق مستوى 51 جنيهًا

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