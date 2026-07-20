عدى الـ 51 جنيها.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم

ارتفع سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 ليسجل 51 جنيها بيعا وشراء.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 51.06 سعر شراء و51.20 سعر بيع.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار في بنوك الأهلي الكويتي، والمصري الخليجي، الشركة المصرفية الدولية ونكست ليصل إلى:

سعر شراء: 51.10 جنيه.

سعر بيع: 50.20 جنيه.

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي الأول وHSBC نحو:

سعر شراء: 51.08 جنيه.

سعر بيع: 51.18 جنيه.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصرف العربي، التنمية الصناعية، بنك التعمير والإسكان، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، الإسكندرية، العربي الإفريقي وميد بنك لنحو:

سعر شراء: 51.07 جنيه.

سعر بيع: 50.17 جنيه.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك أبوظبي التجاري، البركة، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، قناة السويس ليصل:

سعر شراء: 51.05 جنيه.

سعر بيع: 51.15 جنيه.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي لنحو:

سعر شراء: 51 جنيها.

سعر بيع: 51.10 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي نحو:

سعر شراء: 50.50 جنيه.

سعر بيع: 50.60 جنيه.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك العقاري المصري العربي نحو :

سعر شراء: 50.50 جنيه.

سعر بيع: 50.60 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين

سعر شراء: 51.06

سعر بيع: 51.20

متوسط سعر الدولار في مصر

51.05 جنيه