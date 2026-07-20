نظير 43 مليون جنيه.. بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة نجم إنبي| خاص

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن دخول نادي بيراميدز في منافسة قوية مع القلعة الحمراء للتعاقد مع حامد عبدالله، لاعب وسط فريق إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن الأهلي بدأ تحركاته مبكرًا من أجل ضم اللاعب، بعدما نال إشادة لجنة التخطيط والجهاز الفني، حيث جرت اتصالات بين إدارة التعاقدات بالنادي ومسؤولي إنبي لبحث إمكانية إتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح المصدر أن أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، تلقى اتصالًا من عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، خلال تواجده في المغرب لإنهاء إجراءات صفقة التعاقد مع المهاجم المغربي سفيان بنجديدة، لاعب المغرب الفاسي، حيث طلب الأهلي الحصول على خدمات حامد عبدالله لتدعيم خط الوسط.

وأضاف المصدر أن عرض الأهلي لحسم صفقة حامد عبدالله جاء وفق نفس السياسة التي اتبعها النادي في صفقات لاعبي إنبي السابقة، على غرار صفقتي علي محمود وأقطاي عبدالله، حيث تقدر قيمة العرض المقدم بنحو 35 مليون جنيه بخلاف بعض المميزات والحوافز المرتبطة بالمشاركة وتحقيق البطولات.

وأشار المصدر إلى أن أيمن الشريعي أبلغ إدارة الأهلي بوجود عرض رسمي من نادي بيراميدز للحصول على خدمات حامد عبدالله، موضحًا أن العرض السماوي يتفوق من الناحية المالية، حيث وصل إلى نحو 43 مليون جنيه.

وأكد المصدر أن رئيس إنبي طلب من مسؤولي الأهلي تقديم عرض مالي أفضل من أجل الموافقة على انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء، خاصة في ظل المنافسة القوية على خدماته ورغبة النادي البترولي في تحقيق أكبر استفادة مالية من رحيله.

وتابع المصدر أن الأهلي لم يغلق باب المفاوضات، حيث تواصل إدارة التعاقدات دراسة الموقف، في ظل تمسك النادي بضم اللاعب، ومحاولة الوصول إلى اتفاق نهائي مع إدارة إنبي خلال الفترة المقبلة.

ويعد حامد عبدالله من أبرز العناصر التي ظهرت بشكل مميز مع إنبي خلال الفترة الماضية، حيث جذب أنظار عدد من الأندية بفضل قدراته في خط الوسط، وهو ما جعل المنافسة على ضمه تزداد قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.